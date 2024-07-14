Adana'da hava bir anda karardı, göz gözü görmedi! Korkunç fırtına kamerada

14 Temmuz 2024 18:20 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 18:22

Adana'da ikindiden sonra bir anda başlayan şiddetli rüzgar ve yağış hayatı durdurdu. Kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaçlar kökünden sökülüp araçların üzerine devrildi. Bir inşaatta vinç rüzgarın etkisine dayanamayarak devrildi. Altında kalan olmamasıyla faciadan dönüldü.

Gürselpaşa Semt Pazarı'na gelen vatandaşlar ve pazarcılar çıkan hortumdan dolayı zor anlar yaşadı. Özellikle Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl, Belediyeevleri ve Huzurevleri mahallelerinde yağış ve rüzgar etkili oldu.

Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken bir inşaatta ise vinç devrildi.

Akşam üzeri aniden başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi. Bir inşaatta ise vinç devrildi, şans eseri altında kalan olmadı. Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.