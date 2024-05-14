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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı var

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 May 2024 02:06 - Güncelleme : 14 May 2024 02:10

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iki otomobil çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı.

 Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde M.P. idaresindeki 06 FF 6666 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ARG 407 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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