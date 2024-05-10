Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

10 May 2024 22:19 - Güncelleme : 10 May 2024 22:28

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen feci kazada seyir halindeki Ahmet A. idaresindeki otomobil, A.D. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

VATANDAŞLAR KALP MASAJI YAPTI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçta sıkışan ve kalbi duran Ahmet A.’ya ambulans gelene kadar vatandaşlar kalp masajı yaptı.

Olay yerine gelen AKOM ve CANKUR ekipleri Ahmet A.’yı sıkıştığı yerden çıkartırken sağlık ekipleri Ahmet A.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada, 01 UD 321 plakalı otomobilde bulunan Osman Efe A., diğer araç içinde bulunan A.D., Mustafa Talha D., Esme D. ve Samet Y. yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.