Adana’da kahreden trafik kazasında mahalleli çılgına döndü!
Adana'da merkez Seyhan ilçesinin Şakirpaşa Mahallesi'nde yaşanan korkunç bir trafik kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Kontrolü kaybeden bir otomobil, evlerinin önünde oturan bir aileyi ezip geçti. Kazada, bir çocuk ölürken annesi ve 2 komşusu ağır yaralandı. Olay sonrası mahallelinin öfkesi fırtına gibi esti…
Adana’da kontrolden çıkan otomobil, evlerinin önünde oturan aileye çarptı. Feci kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Mahalleli olay sonrası otomobili taş ve sopalarla parçaladı.
MAHALLEYİ GÖZ YAŞINA BOĞDU
Olay, dün akşam saatlerinde 44002 sokakta meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ASN 626 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak sokakta yürüyen masum bir çocuğa ve üç yetişkine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybeden küçük Baran Bülgen'in ölümü, mahallede gözyaşlarına boğuldu.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kaçan sürücü ve araçta bulunan diğer şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken çevik kuvvet polisleri mahalleye sevk edildi. Ekipler, otomobili parçalayan mahalleliyi uzaklaştırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
FECİ KAZA KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken Baran Bülgen’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.