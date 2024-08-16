Adana’da kahreden trafik kazasında mahalleli çılgına döndü!

16 Ağustos 2024 23:02 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:17

Kayseri’de bir aile yok oldu: Görüntüler kazanın olayın boyutunu gözler önüne serdi!

Kayseri’de bir aile yok oldu: Görüntüler kazanın olayın boyutunu gözler önüne serdi!

Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Adana’da kontrolden çıkan otomobil, evlerinin önünde oturan aileye çarptı. Feci kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Mahalleli olay sonrası otomobili taş ve sopalarla parçaladı.

MAHALLEYİ GÖZ YAŞINA BOĞDU

Olay, dün akşam saatlerinde 44002 sokakta meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ASN 626 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak sokakta yürüyen masum bir çocuğa ve üç yetişkine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybeden küçük Baran Bülgen'in ölümü, mahallede gözyaşlarına boğuldu.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kaçan sürücü ve araçta bulunan diğer şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken çevik kuvvet polisleri mahalleye sevk edildi. Ekipler, otomobili parçalayan mahalleliyi uzaklaştırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

FECİ KAZA KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken Baran Bülgen’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.