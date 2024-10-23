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Adana’da kahvehanede silahlı saldırı: Genç isimden acı haber!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 22:32 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 22:33
Adana’da kahvehanede silahlı saldırı: Genç isimden acı haber!

Adana’da bir kahvehanede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Adana’da 18 yaşındaki genç kahvehanede oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı​ sonucu hayatını kaybetti. Olay, Seyhan​ ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi​'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Baran Cengiz (18) kahvehanede oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Adana’da kahvehanede silahlı saldırı: Genç isimden acı haber! - 1. Resim

ŞÜPHELİ KAÇTI

Saldırıda tabanca ile başından vurulan Baran Cengiz kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelide kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Baran Cengiz’in öldüğü belirledi. Baran Cengiz’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana​ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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