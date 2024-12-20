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Adana'da kalaşnikoflu soygun! 5 kişiyi yere yatırıp altınları alıp kaçtılar

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:15

Adana'da bir kuyumcuda korku dolu anlar yaşandı. Sabah saatlerine kuyumcu dükkanına gelen kalaşnikoflu 3 kişi, kuyumcuda çalışanları tehdit ederek yere yatırdı. Soyguncular daha sonra ise altınları alıp kayıplara karıştı.

Korku dolu anlar Adana'da bir kuyumcuda meydana geldi. Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda ellerinde kalaşnikof​ piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı. İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Adana'da kalaşnikoflu soygun! 5 kişiyi yere yatırıp altınları alıp kaçtılar - 1. Resim

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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