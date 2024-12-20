Adana'da kalaşnikoflu soygun! 5 kişiyi yere yatırıp altınları alıp kaçtılar
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:15
Adana'da bir kuyumcuda korku dolu anlar yaşandı. Sabah saatlerine kuyumcu dükkanına gelen kalaşnikoflu 3 kişi, kuyumcuda çalışanları tehdit ederek yere yatırdı. Soyguncular daha sonra ise altınları alıp kayıplara karıştı.
Korku dolu anlar Adana'da bir kuyumcuda meydana geldi. Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda ellerinde kalaşnikof piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı. İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.
KAYIPLARA KARIŞTILAR
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı