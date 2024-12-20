Adana'da kalaşnikoflu soygun! 5 kişiyi yere yatırıp altınları alıp kaçtılar

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

20 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:15

Adana'da bir kuyumcuda korku dolu anlar yaşandı. Sabah saatlerine kuyumcu dükkanına gelen kalaşnikoflu 3 kişi, kuyumcuda çalışanları tehdit ederek yere yatırdı. Soyguncular daha sonra ise altınları alıp kayıplara karıştı.

Korku dolu anlar Adana'da bir kuyumcuda meydana geldi. Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda ellerinde kalaşnikof​ piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı. İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı. KAYIPLARA KARIŞTILAR Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İlgili Haberler Oksijen tüpü patladı! İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var İki genç kızı katleden cani Semih Çelik'in ailesi mahkemeye başvurdu! 'Çelik' soyadını değiştirmek istiyorlar