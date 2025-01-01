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Adana'da kan donduran vahşet! 15 yaşındaki çocuğu öldürüp, cesedini yol kenarına attılar

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ocak 2025 14:50 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:59
Adana&#039;da kan donduran vahşet! 15 yaşındaki çocuğu öldürüp, cesedini yol kenarına attılar

Adana'da yaşanan vahşet kan dondurdu. 15 yaşındaki Rafet Dinç, kafasından vurularak öldürüldükten sonra cesedi yol kenarına atıldı.

Adana​'nın Yüreğir​ ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda meydana gelen cinayet​ kan dondurdu. Yol kenarında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kan donduran gerçeği ortaya çıkardı. Hareketsiz yatan kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Adana'da kan donduran vahşet! 15 yaşındaki çocuğu öldürüp, cesedini yol kenarına attılar - 1. Resim

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KATLETMİŞLER 

Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi. Dinç'in cenazesi, otopsinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Adana'da kan donduran vahşet! 15 yaşındaki çocuğu öldürüp, cesedini yol kenarına attılar - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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