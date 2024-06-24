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Adana'da korkunç kaza! 3 kişiye mezar oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 13:50 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 13:54

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'la kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı tır ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana'da korkunç kaza! 3 kişiye mezar oldu - 1. Resim

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR 

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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