Adana'da korkunç kaza! 3 kişiye mezar oldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 13:50 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 13:54
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'la kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı tır ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı