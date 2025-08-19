Adana'da korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı yaşandı. Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi.





Alınan bilgilere göre, Engin E. idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDILAR

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu değerlendirilen biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi.