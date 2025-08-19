Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Adana'da korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karanlığın da etkisiyle aracı toparlayamayıp uçurumdan metrelerce yuvarlandı. Korkunç kazada aynı aileden biri 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

'nın ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı yaşandı. Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi.

Adana'da korkunç kaza! Bir aile yok oldu



Alınan bilgilere göre, Engin E. idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Adana'da korkunç kaza! Bir aile yok oldu

70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDILAR

nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu değerlendirilen biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi.

TGRT Haber
