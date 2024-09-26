Adana'da korkunç kaza! Yaya geçidinde durması için el kaldırdığı aracın altında kaldı

26 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:46

Adana'da yaya geçidinde karşıya geçmek için araçlara dur işareti yapan kadın son sürat gelen bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Korkunç kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıçam​ ilçesinde Kozan Yolunda yaşanan kazanın görüntüleri dehşete düşürdü. Yolun karşısına geçmek isteyen Elvan Özdemir'e yaya geçidinde olmasına rağmen kimse yol vermedi. Çareyi araçlara dur işareti yapmakta bulan kadın, arkadaşıyla yolun ortasına kadar ilerledi. Hızla gelen araca da dur işareti yapsa da başarılı olamadı. Hızla gelen araç Özdemir'e çarptı.

KORKUNÇ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.