Adana'da korkunç olay! Hava basılan tır lastiği patladı: 1 kişi öldü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ocak 2025 05:10 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 04:46
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde kendisine ait lastik tamirhanesinde çalışan Ali Uz'un hava bastığı tır lastiği patladı.
Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti.
TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin incelemesinin ardından Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı