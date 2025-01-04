Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Adana'da korkunç olay! Hava basılan tır lastiği patladı: 1 kişi öldü

Adana'da korkunç olay! Hava basılan tır lastiği patladı: 1 kişi öldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ocak 2025 05:10 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 04:46
Adana&#039;da korkunç olay! Hava basılan tır lastiği patladı: 1 kişi öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hava basılan tır lastiğinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana​'nın merkez Seyhan​ ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde kendisine ait lastik tamirhanesinde çalışan Ali Uz'un hava bastığı tır lastiği patladı.

Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
adanaseyhan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...