Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Adana'da korkunç olay! Tartıştığı sevgilisini iş yerinin bahçesine götürüp öldürdü

Adana'da korkunç olay! Tartıştığı sevgilisini iş yerinin bahçesine götürüp öldürdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Kasım 2024 09:44 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 09:51
Adana&#039;da korkunç olay! Tartıştığı sevgilisini iş yerinin bahçesine götürüp öldürdü

Adana’da bir kişi iş yerinin bahçesinde sevgilisi olduğunu iddia ettiği genç kızı silahla vurarak öldürdü. Cani adam, genç kızı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde bir kadın cinayeti yaşandı. İş yerine gelen şahıs, burada sevgilisi olduğunu iddia ettiği genç kız ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. 

GENÇ KIZI VURUP İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI 

Cani, genç kızı iş yerinin bahçesinde silahla vurdu. Kendisi de olay yerine kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İş yerinde çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kızın hayatını kaybettiği belirlerken, yaşayan şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...