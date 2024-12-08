Adana'da kovalamaca sırasında 2 polis yaralandı

08 Aralık 2024 02:52 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 02:57

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.

Adana'da hareketli saatler yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Sümbül Caddesi'nde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Aracı takibe alan polis ekiplerinin kullandığı motosiklet, Sümbül Caddesi ile Çukurova Caddesi'nin kesiştiği kavşakta devrildi. Otomobil ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çarparak durabildi.

POLİSLERİN DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan bir polisin ayakta tedavisi yapılırken, diğer polis, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki kişi, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı polislerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.