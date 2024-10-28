Adana'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ekim 2024 01:18 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 01:21
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir motosiklet ağaca çarparak devrildi. Feci kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Muhammed Hasan Ayeş idaresindeki motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Yusuf Örs ağır yaralandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı