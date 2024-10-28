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Adana'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ekim 2024 01:18 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 01:21
Adana&#039;da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir motosiklet ağaca çarparak devrildi. Feci kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana​'nın Ceyhan​ ilçesinde Muhammed Hasan Ayeş idaresindeki motosiklet​, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Yusuf Örs ağır yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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