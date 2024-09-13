Adana'da okuldan kaçarak sulama kanallarına koşan çocukların sözleri şoke etti: "Okul bize ne verdi ki biz okula gidelim"

13 Eylül 2024 12:28 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:37

Adana'da kavurucu sıcaklardan bunalan çocukların başvurduğu tehlikeli yöntem görenlerin yüreğini ağzına getiriyor. Okuldan kaçarak sulama kanallarında serinleyen çocukların sözleri ise şaşkına çevirdi.

Sonbaharın gelmesine rağmen Adana​'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi aşıyor. Nem oranının da 85'lere ulaştığı kentte nefes almak neredeyse imkansız hale geliyor. Sıcaktan bunalan çocuklar ise çareyi sulama kanallarında serinlemekte buluyor. Okuldan kaçarak sulama kanallarına gelen çocukların sözleri herkesi şoke etti.

OKULDAN KAÇIP SULAMA KANALLARINDA YÜZÜYORLAR

Merkez Yüreğir ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen bazı öğrenciler okuldan kaçıp sulama kanalında ölümüne kulaç atarak serinliyor. Çocukların bazıları okuldan kaçmayı marifet gibi anlatırken bazıları da ailelerinin korkusundan yüzlerini tişört ile kapatıp kanalda yüzmeye devam etti.

"BOĞULMAKTAN KORKUYORUM"

Kanala giren çocuklardan Mehmet Boz, “Okula gitmiyorum, okulu sevmiyorum. Boğulmaktan korkmuyorum. Hava çok sıcak, yüzmek daha keyifli” dedi.

"OKUL BİZE NE VERDİ Kİ"

Mustafa Yüksel isimli çocuk ise okulu sevmediğini anlatarak, “Okul bize ne verdi ki biz okula gidelim. Okuduk da ne oldu. Burası daha keyifli. Burada Tarsuslulara meydan okuyoruz” diye konuştu.