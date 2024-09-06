Adana'da pes dedirten görüntüler! Polisten kaçtı, sosyal medyada o anları paylaştı

06 Eylül 2024 12:34 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:35

Adana'da trafik polislerinin uygulama noktasına giren motosiklet sürücüsü, uygulamadan kaçtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Tehlike saçıyor! Tuzak gibi sokak! Burada yürüyen kendini yerde buluyor

Tehlike saçıyor! Tuzak gibi sokak! Burada yürüyen kendini yerde buluyor

Adana'da meydana gelen şaşkına çeviren olayda Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafik polisleri uygulama yaptığı sırada Bahattin S.'yi kullandığı motosikletiyle çevirdi. Bahattin S., uygulama noktasında kalabalığı fırsat bilerek polislere adeta kendisini unutturup, sakin bir şekilde uygulamadan kaçtı.

Bu anları çeken Bahattin S.'nin, daha sonra “Çevirmeden profesyonelce nasıl kaçıyorum” notuyla paylaşması dikkat çekti.