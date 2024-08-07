Adana'da peş peşe 3 deprem! Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Kozan ilçesinde 05.32'de 4.6, 1 dakika sonra ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Bu sırada 3. bir deprem daha yaşandı.

Saat 05.32'deki depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşamadığını açıkladı.

Büyük korku yaşatan depremlerin ardından Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk açıklama geldi. Saimbeyli fayına dikkat çeken Tüysüz, yaşanan depremlerle 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede sıkışan enerjinin boşaldığını belirtti.

Prof. Dr. Tüysüz, "6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede biriken stresin boşalması gerekiyordu ve bu depremlerle birlikte boşaldı. Bu depremleri, 6 Şubat artçısı olarak değerlendirebiliriz. Bölgede bu şiddetin üstünde bir deprem beklemiyorum. Ancak bölgedeki hareketlilik yaklaşık bir sene boyunca devam edebilir" dedi.

Tüysüz, "Deprem büyüklüğü 4.5 veya 4.6, en büyük şiddet 5.7 ve odak derinliği 10 km olan depremler yaşandı. Şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi" şeklinde konuştu.