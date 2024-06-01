Adana'da PKK'ya şafak operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

01 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:22

Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Zehir tacirlerine büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde PKK adına yol kapatıp ateş yakan ve eylemlerinde molotofkokteyli ile el yapımı patlayıcı kullanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

38 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 38 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, şafak vakti operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

EYP'Lİ EYLEMLERİNİ KAYDETMİŞLER

Yakalanan şüphelilerin Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda ve Obalar Caddesinde molotofkokteyli ile EYP'li eylemlerini cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı öğrenildi.