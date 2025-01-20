Adana'da şaşkına çeviren olay! Biri suçu ölmüş amcasına attı, diğeri yatağımın altında saklıyordum

20 Ocak 2025 11:25 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:33

Adana'da şoke edenbir olay yaşandı. Ekipler Recep Ç. ve akrabaları olan Enes Ç.'nin ruhsatsız silahları olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Recep Ç.'nin ifadesi herkesi şaşırttı…

Seyhan​'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Recep Ç. ve akrabası 20 yaşındaki Enes Ç.'nin ruhsatsız silahları olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon başlattı.

Recep Ç.’nin evinin hemen bitişiğinde inşaat halindeki müstakil eve de giren Seyhan polisi, M4 piyade tüfeği, el bombası​, 60 mermi, kar maskesi, cerrahi eldiven ele geçirdi. Recep Ç. inşaatın ölmüş amcası Şehmus Kaya’nın olduğunu belirtti. Polis inşaat halindeki evin kapısının anahtarlarını Recep Ç.’nin evinde buldu.

Enes Ç.’nin adresine de giren Seyhan polisi, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Recep Ç. ile birlikte Enes Ç. ve yanındaki arkadaşı Y.K. (16) gözaltına alındı.

'KESİNLİKLE ALAKAM YOK' DEDİ

Recep Ç.'nin emniyetteki sorgusunda, “İnşaat amcamın, ölünce yarım kaldı. Uyuşturucu kullanmak için gelenler oluyordu. Kesinlikle tüfek bana ait değil, bir alakam yok” dediği öğrenildi.



Evinde ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca yakalatan Enes Ç. de, “Merakım vardı, tanımadığım birinden satın aldım. Yatağımın altında saklıyordum” dediği öne sürüldü.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.