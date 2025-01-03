Adana'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ocak 2025 01:20 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 01:22
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tırda büyük çaplı hasar oluştu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkiinde seyir halinde olan T.A. idaresindeki tır, bir anda alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın dolayısıyla tırda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı