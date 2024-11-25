Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Adana'da silahlı saldırı: Kokoreç yerken başından vurularak öldürüldü

Adana'da silahlı saldırı: Kokoreç yerken başından vurularak öldürüldü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:33

Adana'da motosikletli 2 saldırgan, kokoreççi dükkanına kurşun yağdırdı. Saldırıda başından vurulan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, işletme sahibi de yaralandı.

Adana​'da akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kokoreççi dükkanına gelen silahlı saldırganlar dehşet saçtı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki bir kokoreççide meydana geldi. Silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Adana'da silahlı saldırı: Kokoreç yerken başından vurularak öldürüldü - 1. Resim

YEMEK YERKEN BAŞINDAN VURULDU

İddiaya göre, Abdulbasit Çamsar (17), yemek yediği sırada motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar tabanca ile defalarca ateş açarak kayıplara karıştı. Başından vurulan Çamsar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İşletmenin sahibi Halil A. (31) ise bacağından yaralandı.

Adana'da silahlı saldırı: Kokoreç yerken başından vurularak öldürüldü - 2. Resim

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Abdulbasit Çamsar, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Halil A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'da silahlı saldırı: Kokoreç yerken başından vurularak öldürüldü - 3. Resim

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
adanasilahlı saldırı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...