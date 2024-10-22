Adana'da şizofren gençten aile katliamı yaptı: Uyurken öldürüldüler

22 Ekim 2024 06:42 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 06:45

Adana'da şizofreni hastası bir genç; annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vurdu. Baba ağır yaralanırken, anne ve anneanne olay yerinde öldü.

Adana'nın Sarıçam ilçesi dün gece saatlerinde korkunç bir olaya sahne oldu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iddiaya göre şizofreni hastası olan S.A. adındaki genç, gece uyudukları sırada anne, baba ve anneannesini silahla başlarından vurdu.

DİNİ KONULARDA AİLESİYLE TARTIŞMA HALİNDEYDİ

Gelen bilgilere göre 26 yaşındaki S.A. (26) dini konular sebebiyle ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde S.A., annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu. Adından polisi arayarak ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan S.A. karakoldaki ilk ifadesinde çelişkili ifade verirken daha sonra cinayeti itiraf ederek tutuklandı.