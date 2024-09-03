Adana’da sokak ortasında dehşet: Silahla öldürüp kaçtılar

03 Eylül 2024 07:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 07:25

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde silahlı saldırı meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Erol Kavak (43) sokakta yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahla vuruldu. Şüpheliler saldırı sonrası bölgeden hızla uzaklaştı.

Göğüs bölgesinden vurulan Kavak, kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kavak’ı hastaneye kaldırdı. Kavak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavak’ı cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.