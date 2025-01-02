Adana'da sokak ortasında infaz! Kafasına sıkıp katlettiler

02 Ocak 2025 16:30 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:45

Adana’da bir kişi çarşının merkezinde başından vurularak infaz edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken kanlar içinde kalan vatandaşı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi.

Seyhan​ ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi’nde yaşanan olay kan dondurdu. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler 38 yaşındaki Hakan Aksoy’un yanına yaklaşarak ateş etmeye başladı. Kafasına kurşun isabet eden Aksoy kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksoy’un öldüğünü belirledi. Aksoy cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana​ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BALYON TİMİ YAKALADI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerinde görevli “Balyoz” timi şüphelilerin olayda kullandığı otomobili ve tabancayı Ray Sokakta ele geçirdi. Polis şüphelileri yakalama çalışmasına devam ediyor.