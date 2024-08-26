Adana’da su kuyusuna inen 2 kişinin cansız bedeni çıktı!

26 Ağustos 2024 19:24 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:25

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Yine aynı marka yine aynı manzara! Karşı şeride fırladı, ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi. Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde Bilal Arkın (60), henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan (60) da kuyuya indi.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI

Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.