Adana’da su kuyusuna inen 2 kişinin cansız bedeni çıktı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ağustos 2024 19:24 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:25
Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesetleri, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi. Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde Bilal Arkın (60), henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan (60) da kuyuya indi.
CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI
Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı