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Adana’da su kuyusuna inen 2 kişinin cansız bedeni çıktı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ağustos 2024 19:24 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:25

Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesetleri, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi. Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde Bilal Arkın (60), henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan (60) da kuyuya indi.

Adana’da su kuyusuna inen 2 kişinin cansız bedeni çıktı! - 1. Resim

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI

Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Cesetler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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