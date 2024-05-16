Adana'da sulama kanalı yine bir çocuğun sonu oldu
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 May 2024 02:41 - Güncelleme : 16 May 2024 02:42
Adana'da havaların ısınmasıyla çocukların sulama kanalında serinleyerek eğlenmek istemeleri yine bir felaketle sonuçlandı.
Yüreğir'de serinlemek için kanala giren 13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu.
Adana PTT Evleri Mahallesi'ndeki sulama kanalına dün akşam saatlerinde giren Muhammet Şerif Aras (13), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Aras'ın akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Suya düştüğü mahallede dalgıç polisler tarafından bulunan çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı