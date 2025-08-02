Adana'da uçakta evlilik teklifi faciayla bitti! 'Evet' cevabıyla yere çakıldı: Korkunç anlar kamerada

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde dün Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Narenciye bahçesine çakılan uçağın içinde bulunan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve yolcu 30 yaşındaki Şeyda Doğan ağır yaralandı. Yaralıların tedavileri devam ederken, olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

'EVET' DEDİKTEN SONRA DÜŞMÜŞ

Narenciye bahçesine düşen uçağın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Uçakta yolcu olarak bulunan Şeyda Doğan'ın Kelaynak Pisti'ne erkek arkadaşıyla evlilik teklifi için gelip havalandığı öğrenildi. Görüntülerde Doğan'ın erkek arkadaşı elindeki telsiz ile sevgilisine seslenip ‘benimle evlenir misin?' diye soruyor. Şeyda Doğan'ın is bu teklife ‘evet' dediği duyuluyor. Genç kız ‘evet' dedikten sonra uçak narenciye bahçesine düşüyor.