Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 torbacıya gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 torbacıya gözaltı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Aralık 2024 08:11 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 08:18

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonun düğmesine bastı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 torbacıya gözaltı - 1. Resim

Şafak vakti söz konusu 25 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 torbacıya gözaltı - 2. Resim

Adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler emniyete götürüldü.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...