Son dakika | Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

02 Ağustos 2024 17:14 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:25

Adana'nın Kozan ilçesinden çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale başlamıştı. Bölgeye gönderilen bir yangın söndürme helikopteri Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...