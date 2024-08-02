Son dakika | Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 17:14 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:25
Son dakika haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinden çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale başlamıştı. Bölgeye gönderilen bir yangın söndürme helikopteri Gökdere Köprü Barajı'na su alırken bilinmeyen nedenle düştü.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı