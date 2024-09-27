Adana'da yaptığı bina 96 kişiye mezar olmuştu! Hasan Alpargün'ün cezası belli oldu

27 Eylül 2024 13:40 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:54

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan ve 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün yargılandığı davadan karar çıktı. Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Türkiye'nin deprem sorununa merhem olacak sıvı üretildi! Anında etki ediyor: Tüm bölgelerde uygulanmaya başlanacak

Türkiye'nin deprem sorununa merhem olacak sıvı üretildi! Anında etki ediyor: Tüm bölgelerde uygulanmaya başlanacak

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Adana​'da yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasından karar çıktı. Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KIBRIS'A KAÇMIŞTI

Depremin ardından yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçtığı tespit edilmişti. Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

YÜREĞİMİZ KANARKEN O PARASINI DÜŞÜNDÜ

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk Lirası'nı Türkiye'den KKTC'ye kaçırmaya çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.