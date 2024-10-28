Adana'daki depremde ilk bilanço: 6 ev hasar gördü

28 Ekim 2024 02:58 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 03:41

Adana Kozan'da meydana gelen depremin ardından hasar tarama çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre 6 ev hasar gördü.

Adana Kozan'da saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kozan Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) ilçede yaşanan deprem sonrası sahada hasar tarama çalışmalarına başladı.

Çalışmalar çerçevesinde ilçeye bağlı Karabucak ve Minnetli Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 6 evin hasar aldığı belirlendi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Riskli bulunan yapılardan vatandaşlar tahliye edilerek, güvenli bölgeye götürüldü.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kozan'da saat 20.07 itibariyle Minnetli merkezli gerçekleşen depremde can kaybı yaşanmamış ve yıkılan yapı bulunmamaktadır. Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup, tespit çalışmaları devam etmektedir. Beş kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisi giderilmeye çalışılmakta olup, TAMP kapsamında AFAD ekipleri ve akredite STK'larca saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.