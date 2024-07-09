Adana'daki hırsızlık komedi filmlerini aratmadı! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

09 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:23

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda; 40 yaşındaki İ.Ç sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürebilir malzemeler topladığı sırada üç tekerli motosikletiyle bir marketin önünde durdu.

İ.Ç. iş yerinden karton kutuları alıp, aracının arka kasasına yüklediği sırada olanlar oldu. M.T (17) ve arkadaşı E.Y. (22) ise İ.Ç.'ye ait üç tekerlekli aracı gözlerine kestirdi.

ARAÇ SAHİBİNİ FARK ETMEDİLER

İ.Ç., üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı.

BAĞIRMASIYLA DUVARA ÇARPMALARI BİR OLDU

Aracı çalan M.T. bir süre ilerledikten sonra, İ.Ç.'nin bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç. motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T. ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.