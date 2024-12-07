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Adana'dan acı haber: Görev başındaki polis memuru şehit oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Aralık 2024 06:10 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 06:12
Adana&#039;dan acı haber: Görev başındaki polis memuru şehit oldu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında bir otomobil polis memuruna çarptı. Görevli polis, olay yerinde şehit oldu.

Adana'dan gece saatlerinde şehit haberi geldi. Merkez Sarıçam ilçesinin Sezai Karakoç Bulvarı'nda Murat A'nın kullandığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı. Otomobil daha sonra refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Adana'dan acı haber: Görev başındaki polis memuru şehit oldu - 1. Resim

OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

Adana'dan acı haber: Görev başındaki polis memuru şehit oldu - 2. Resim

Yaralanan sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından Akgül'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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