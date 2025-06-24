Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Adanalılar 4.5 büyüklüğündeki depremle uyanmıştı! Naci Görür'den kritik açıklama

Adana'da sabah saatlerinde büyük panik yaşandı. Merkez üssü Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den "Adana" paylaşımı geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adanalılar 4.5 büyüklüğündeki depremle uyanmıştı! Naci Görür'den kritik açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 13:29

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 07:09'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

7 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Deprem anında bazı vatandaşlar korkuyla sokaklara çıktı.

Adanalılar 4.5 büyüklüğündeki depremle uyanmıştı! Naci Görür'den kritik açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası X'ten şu açıklamada bulundu:

"Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Adanalılar 4.5 büyüklüğündeki depremle uyanmıştı! Naci Görür'den kritik açıklama

6 ŞUBAT ETKİSİ

Korkutan deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir "Adana" paylaşımı geldi.

X hesabından haritalı bir paylaşım yapan Görür, "Adana, Yeniköy/Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 Şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun" dedi.

https://x.com/nacigorur/status/1937429546988405102?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1937429546988405102%7Ctwgr%5E2a599587009d8beb2d1459275f7753ecdd96ed73%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fturkiye%2F4-5-lik-deprem-uykudan-uyandirmisti-naci-gorur-den-adana-aciklamasi-2412085

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'daki deprem anına ilişkin yeni görüntüler
Adana'da deprem! Panik anları kameraya yansıdı
ETİKETLER
#deprem
#afad
#adana
#saimbeyli
#naci görür
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.