Adanalıların korkulu rüyasıydı! Binbir surat hırsızlar yakayı ele verdi!

14 Ekim 2024 09:54 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:01

Adana'da dilenci gibi giyinip apartmanlardan hırsızlık yapan yaşları küçük 2 hırsız yakayı ele verdi. Sürekli kılık kıyafet değiştirdikleri için binbir surat olarak bilinen 2 kızın çok sayıda hırsızlıktan kaydı olduğu bildirildi.

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Adanalıların korkulu rüyası olan binbir surat hırsızları polis​ kıskıvrak yakaladı. Apartmanlara dilenci gibi girip hırsızlık​ yapan 3 kızı bulmak için polis ekipleri harekete geçti. Apartmanın güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis şüphelileri tespit edip her yerde aramaya başladı.

SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşları küçük olan ve çok sayıda hırsızlıktan kaydı olan 3 kızdan Z.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler Adana​ polisi tarafından yakalanıp, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Yaşı küçük kızların hırsızlık yaparken sürekli kılık değiştirdiği, bu nedenle "binbir surat" olarak adlandırıldıkları öğrenildi. Şüpheliler Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.