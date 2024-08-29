Adana'nın asabi kedisinin görüntüsü herkesi kahkahaya boğdu! Günü insanları tırmalamakla geçiyor

29 Ağustos 2024 10:07 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:10

Adana'da Kuyumcular Çarşısı'nın asabi kedisi 'Kızım' bölgede tanınır hale geldi. Kuyumcu dükkanına giren müşterilere zor anlar yaşatan Kızım önüne gelen herkesi tırmalıyor.

Herkese sataşan kedinin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, dükkan sahibi kedinin yattığı yere 'Dikkat tırmalar' yazısı astı.

Kedinin saldığı korkudan dolayı Kuyumcular Çarşısı'na köpekler dahi giremiyor. Bakımlarını kuyumcu esnafının üstlendiği ve kendisini besleyen esnafın dahi sevmekte güçlük çektiği kedinin kuyumcu dükkanına gelen vatandaşlara müdahaleleri ise görenleri gülümsetiyor.

Geceleri ağaçta yaşayan dişi kedi, sabah dükkanı açmaya gelen kuyumcu esnafının ıslığı ile ağaçtan iniyor, gün boyunca ise dükkanın önünden ayrılmıyor.

GÜNÜNÜ İNSANLARI TIRMALAMAKLA GEÇİRİYOR

Kedinin yıllardır bakımını üstlenen kuyumcu esnafı Levent Altunbüken, "Islığımızı çalıyoruz ve ağaçtan iniyor. Kendisi orada uyur bütün gece. Daha sonrasında dükkanı birlikte açarız ve işimize gücümüze bakarız. Gün içerisinde genelde dükkanda. Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor. Bir de uyuyor zaten başka yaptığı bir şey yok" dedi.

SON ÇAREYİ YAZI YAZMAKTA BULDU

Artan tırmalama vakalarının ardından kedinin gün boyunca yattığı noktaya 'dikkat tırmalar' yazısı asma gereği duyduğunu belirten Altunbüken, "Seven de var, korkan da var. Genelde korkuyorlar. O kadar ikazımıza rağmen hala gelip elini uzatanlar var. Artık biz de yazı yazma gereği duyduk. Yine de okuyan da okumayan da elini uzatıyor. Tırmalıyor" diye konuştu.

Kediye 'komando' benzetmesinde de bulunan Altunbüken, "Geceleri komando gibi ağaca çıkıyor, tırmanıyor, yatıp sabah da geri geliyor. Hiç buradan ayrılmaz, dükkanı bekliyor" ifadelerini kullandı.