Adana'ya yaz erken geldi! Termometreler 30 dereceyi gösterdi

20 Ocak 2025 10:41 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:12

Türkiye haftaya güneşli hava ile başladı. Birçok ilde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Adana'da termometreler çıldırdı. Kentte yaz havasını fırsat bilen vatandaşlar sokaklara akın etti.

Türkiye'nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları düştükçe düştü. Yeni haftayla birlikte ise bu durum değişti. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıktı. Adana'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. Toros Dağları'nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkartan Adanalılar, park ve bahçelere akın etti.

" KEŞKE BU HAVALAR HEP BÖYLE DEVAM ETSE"

Arkadaşlarıyla Atatürk Parkı'na gelen Emine Gençdal, "Bugün hava çok güzel. Havadan dolayı çok güzel bir huzur var. Arkadaşlarımızla birlikte parka geldik. Yazdan kalma bir gün var" dedi. Sevim Karakaya ise, "Bu havaları çok seviyorum. Arkadaşımı aldım dolaşmak istedim. Adana'da çok beklenen bir kış mevsimi yaşanmadı. Keşke bu havalar hep böyle devam etse" ifadelerini kullandı. Ayşe Yılmaz da sıcak havanın keyfini çıkarmak için parka geldiğini söyledi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.