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Adana'yı karıştıran sapık ilanı! Vatandaşlar tedirgin

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 10:04 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:09

Adana'da görenleri şaşkına çeviren bir ilan paniğe neden oldu. Kentin birçok noktasındaki otobüs duraklarına asılan '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polis haber versin. Sapıktır' yazılı ilan, görenleri tedirgin etti.

Sıra dışı olayın adresi Adana oldu. K

imliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve otobüs durağına üzerinde bir erkek şahsın fotoğrafı ile '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır' yazılı ilan asıldı.

Adana'yı karıştıran sapık ilanı! Vatandaşlar tedirgin - 1. Resim

İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

'İÇLER ACISI BİR DURUM'

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabii ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir.

Adana'yı karıştıran sapık ilanı! Vatandaşlar tedirgin - 2. Resim

O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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