Adapazarı'nda korkutan apartman yangını! Alevler içinde kaldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Haziran 2024 05:25 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 05:48
Sakarya'nın Adaparazı ilçesinde bir apartmanın çatısında başlayan yangın alt katlara da sıçrayarak bina sakinlerini ürküttü.
Adapazarı'nın Semerciler Mahallesi Sait Faik Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısı alevler içinde kaldı.
Yangını fark eden vatandaşlar, hızla binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ALT KATTAKİ DAİREYE SIÇRADI
Alt kattaki daireye de küçük çapta sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatıda ve dairede hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı