Adeta kek gibi kabardı: Patlama sonrası evin geldiği hal görüntülendi!

04 Kasım 2024 01:28 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 01:31

Çorum'daki dehşete düşüren doğal gaz patlaması sonrası evin geldiği hal görüntülere yansıdı. Tavanın çatlayarak kek gibi kabardığı sanki bir savaştan kalmış gibi görüntüler dikkat çekti. İşte o görüntü...

Çorum​'da bugün saat 14.00 sıralarında 1 kişinin ölümüyle 33 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan doğal gaz patlamasının eve verdiği zarar ortaya çıktı. Patlamanın apartman dairesini adeta savaşta bombalanmış bir hale dönüştürdüğü görüldü. Apartman dairesinin duvarları yıkıldı, tavan çatlak bir halde kabardı. CİDDİ MADDİ HASAR VAR Patlamanın dehşetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, apartman dairesinin duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Görüntülerde ayrıca dairenin tavanının çökmek üzere olduğu dikkatlerden kaçmazken, eşyaların ise dağıldığı kameraya yansıdı. ÖLEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. İlgili Haberler Çorum patlama sesiyle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var Ankara'da kafa kafaya çarpışan otomobil kazasında üzen haber: 3 ölü