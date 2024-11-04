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Adeta kek gibi kabardı: Patlama sonrası evin geldiği hal görüntülendi!

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 01:28 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 01:31

Çorum'daki dehşete düşüren doğal gaz patlaması sonrası evin geldiği hal görüntülere yansıdı. Tavanın çatlayarak kek gibi kabardığı sanki bir savaştan kalmış gibi görüntüler dikkat çekti. İşte o görüntü...

Çorum​'da bugün saat 14.00 sıralarında 1 kişinin ölümüyle 33 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan doğal gaz patlamasının eve verdiği zarar ortaya çıktı. Patlamanın apartman dairesini adeta savaşta bombalanmış bir hale dönüştürdüğü görüldü. Apartman dairesinin duvarları yıkıldı, tavan çatlak bir halde kabardı.

Adeta kek gibi kabardı: Patlama sonrası evin geldiği hal görüntülendi! - 1. Resim

CİDDİ MADDİ HASAR VAR

Patlamanın dehşetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, apartman dairesinin duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Adeta kek gibi kabardı: Patlama sonrası evin geldiği hal görüntülendi! - 2. Resim
Görüntülerde ayrıca dairenin tavanının çökmek üzere olduğu dikkatlerden kaçmazken, eşyaların ise dağıldığı kameraya yansıdı.

Adeta kek gibi kabardı: Patlama sonrası evin geldiği hal görüntülendi! - 3. Resim

ÖLEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Adeta kek gibi kabardı: Patlama sonrası evin geldiği hal görüntülendi! - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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