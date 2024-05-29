Adım adım yaz geliyor... Meteoroloji'den 29 Mayıs tahminleri ve İstanbul hava durumu

29 May 2024 06:37 - Güncelleme : 29 May 2024 06:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Mayıs 2024 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye oldukça yağışlıs geçen mayıs ayının son günlerinde yaz mevsimi yavaş yavaş etkisini hissettirmeye başlıyor.

Uzman son değerlendirmelerine göre, bugün hava ülkemiz genelinde az bulutlu ve açık ancak yer yer parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Buna karşın bazı bölgelerde yağmur geçişleri de görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinde, doğu kesimlerde ise artarak normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Diğer yandan Meteoroloji, iki bölge için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre rüzgar Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Bu yüzden vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülke nüfusunun neredeyse 5'te birinin yaşadığı megakent İstanbul'da hava bugün parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Şehirdeki sıcaklık ortalamasının ise 24 derece civarında olması bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE: Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının iç kesimleri ile Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Eskişehir dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.