Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi

İçişleri Bakanlığı, daha önce geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye görevinin iade edildiğini bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla "konutu terk etmeme" adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

