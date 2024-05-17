Adıyaman depremle uyandı! AFAD'dan açıklama geldi

17 May 2024 04:20 - Güncelleme : 17 May 2024 04:25

Gökova Körfezi'nde deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Gökova Körfezi'nde deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Adıyaman Çelikhan merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 01.08'de 3.8 büyüklüğünde derinliği 4,61 olan bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çelikhan'da sarsıntı kaydedildi. Depreme ilişkin bir olumsuzluk kaydedilmedi.