Adıyaman depremle uyandı! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 May 2024 04:20 - Güncelleme : 17 May 2024 04:25
Son dakika deprem! Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan konuya açıklama geldi.
Adıyaman Çelikhan merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 01.08'de 3.8 büyüklüğünde derinliği 4,61 olan bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çelikhan'da sarsıntı kaydedildi. Depreme ilişkin bir olumsuzluk kaydedilmedi.
Kaynak: tgrthaber.com