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Adıyaman depremle uyandı! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 May 2024 04:20 - Güncelleme : 17 May 2024 04:25
Adıyaman depremle uyandı! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika deprem! Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan konuya açıklama geldi.

Adıyaman Çelikhan merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 01.08'de 3.8 büyüklüğünde derinliği 4,61 olan bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çelikhan'da sarsıntı kaydedildi. Depreme ilişkin bir olumsuzluk kaydedilmedi.

Adıyaman depremle uyandı! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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