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Adıyaman sallandı! AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
18 Eylül 2024 03:38 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 03:40
Adıyaman sallandı! AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı

Son dakika haberine göre, Adıyaman gece saatlerinde sallandı. AFAD, depreme ilişkin bilgileri internet sitesinden yayımladı. 

Gece saatlerinde peş peşe deprem​ haberleri geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman’ın Çelikhan​ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 03.22 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.

OLUMSUZ BİLGİYE ULAŞILMADI

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

Öte yandan geçtiğimiz saatlerde de Malatya​'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Kaynak: TGRT Haber
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