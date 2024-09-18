Adıyaman sallandı! AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
18 Eylül 2024 03:38 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 03:40
Son dakika haberine göre, Adıyaman gece saatlerinde sallandı. AFAD, depreme ilişkin bilgileri internet sitesinden yayımladı.
Gece saatlerinde peş peşe deprem haberleri geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 03.22 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.
OLUMSUZ BİLGİYE ULAŞILMADI
Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Öte yandan geçtiğimiz saatlerde de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Kaynak: TGRT Haber