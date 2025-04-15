Adıyaman'da deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri art arda geliyor. AFAD'dan alınan verilere göre Adıyaman'da saat 12.15 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 15.7 km olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1912074513077981340

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli'den korkutan depremle ilgili açıklama geldi. Açıklamada Adıyaman'da 12.15 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1912074680002838618

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...