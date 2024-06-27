Adıyaman'da deprem oldu, AFAD verileri açıkladı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 22:17 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 22:26
Son dakika haberi: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremler ilgili verileri açıkladı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem yerin 10.85 km derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili olumsuz bir açıklama yapılmadı.
Saat 22:07'de meydana gelen deprem Çelikhan ilçesinden de hissedildi.
SON DEPREMLER
27 Haziran sabah saatlerinde Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD'ın verilerine göre, deprem saat 05.42 sularında yaşanmıştı.
Depremin derinliği ise 5.09 kilometre olarak açıklanmıştı.
Mersin'in merkez ilçesi Toroslar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem yerin 12.06 kilometre altında gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com