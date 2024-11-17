Adıyaman'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

17 Kasım 2024 17:21 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:28

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Mustafa Yılmaz​ idaresindeki otomobil ile Halil A. idaresindeki plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı.

KAZADA 3 ÖLÜ

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yılmaz ile otomobilde bulunan Gazel Yılmaz ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi, polis ekibi, AFAD ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.