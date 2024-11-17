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Adıyaman'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Kasım 2024 17:21 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:28

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Mustafa Yılmaz​ idaresindeki otomobil ile Halil A. idaresindeki plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı.

Adıyaman'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

KAZADA 3 ÖLÜ

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yılmaz ile otomobilde bulunan Gazel Yılmaz ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi, polis ekibi, AFAD ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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