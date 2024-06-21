Adıyaman'da gece yarısı deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

21 Haziran 2024 03:32 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 04:08

Adıyaman Sincik merkezli 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre gece 03.23'te meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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