Adıyaman'da gece yarısı deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Haziran 2024 03:32 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 04:08
Son dakika deprem haberi... Adıyaman Sincik'te gece 03.23'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklama geldi.
Adıyaman Sincik merkezli 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre gece 03.23'te meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com