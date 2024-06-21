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Adıyaman'da gece yarısı deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Haziran 2024 03:32 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 04:08
Adıyaman&#039;da gece yarısı deprem oldu! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika deprem haberi... Adıyaman Sincik'te gece 03.23'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklama geldi.

Adıyaman Sincik merkezli 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre gece 03.23'te meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Adıyaman'da gece yarısı deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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