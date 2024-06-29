Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

29 Haziran 2024 02:17 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 02:18

Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında, Haci Mehmet Binici idaresindeki otomobil ile Gönül Kınacı idaresindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Haci Mehmet Binici ile araçlarda bulunan Şüheda Binici, Ceyda Binici, İlayda Binici, Hatice Akgöz, Necla Akgöz, Gönül Akgöz ve Ayşenur Akgöz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.