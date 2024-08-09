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Adıyaman'da suda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber
09 Ağustos 2024 07:28 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 07:29
Adıyaman&#039;da suda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Adıyaman'da dere kenarına pikniğe gidenler baraj kapakları açılınca yükselen suda mahsur kaldı. Ekipler 16 kişiyi halatlarla kurtardı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3 aile Çatbahçe Köyü Çarhanek Mezrasındaki dere kenarına pikniğe gitti.

İlçedeki HES barajı kapaklarının açılmasıyla 16 kişi yükselen suda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler mahsur kalan vatandaşları halat yardımıyla kurtardı.

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Kaynak: TRT Haber
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